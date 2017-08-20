В киевском автобусе конфликт между мужчинами перерос в драку со стрельбой (видео)
Выяснилось, что между двумя пассажирами автобуса возникла словесная перепалка. Потом один из них схватил пистолет, предназначенный для отстрела резиновых пуль, и выстрелил в своего оппонента, но не попал.
Вечером 19 августа в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
По данным сообщества, в полицию и "скорую помощь" одновременно поступили вызовы о том, что на Петровке, возле McDonald's, в автобусе маршрута №101 стрельба и "убивают мужчину".
Когда патрульные прибыли на место происшествия, выяснилось, что у двух пассажиров автобуса возникла словесная перепалка. Затем один из них схватил пистолет, предназначенный для отстрела резиновых пуль, и выстрелил в своего оппонента, но не попал.
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Тогда второй участник конфликта схватил стрелка, выволок на улицу и начал избивать. В конфликт вмешались прохожие и разняли агрессивных мужчин. Избивавший мужчина вместе со своей девушкой не стали дожидаться полиции и скрылись с места происшествия.