В Киеве авто влетело в толпу людей (фото)
14:39, 31 июля 2017Происшествия
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В столице водитель автомобиля не справился с управлением, из-за чего въехал в толпу.
Пострадавших госпитализировали с места ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua
31 июля в Киеве на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
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"С места аварии скорая госпитализировала пострадавших. ДТП оформлял патруль полиции", - говорится в сообщении.
На данный момент обстоятельства аварии выясняются.
Как сообщал УНИАН, 11 июля неподалеку от здания Рады в столице автомобиль Hyundai сбил сотрудника полиции.
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