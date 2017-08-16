На Харьковщине задержали беглеца из-под стражи

В Харьковской области милиция задержали злоумышленника, который сбежал из-под стражи.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, мужчину задержали вчера, 15 августа.

По сведениям полиции, 20-летний злоумышленник, который бежал из изолятора временного содержания 11 августа, находился в поселке Чапаево Кегичевского района по месту жительства.

Беглеца задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины.

Читайте такжеВ США 12 заключенных сбежали из тюрьмы, шестерых полиция уже нашла

Сейчас относительно действий сотрудников полиции, допустивших побег задержанных с режимного объекта, проводится служебное расследование.

Как сообщал УНИАН, 11 августа около 15:00 в городе Краснограде из изолятора временного содержания Красноградского отдела полиции сбежали двое преступников. Одного из разыскиваемых полицейские задержали через несколько часов.

Мужчины совершили побег из изолятора временного содержания, отогнув металлическую арматуру с решетки перекрытия прогулочного двора. 28-летний житель Сахновщинского района находился в изоляторе за совершение разбоя, 20-летний житель Кегичевки - за совершение кражи.