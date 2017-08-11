На Харьковщине разоблачили канал поставок медикаментов боевикам

Сотрудники Службы безопасности Украины во время проведения комплекса мероприятий по защите критической инфраструктуры государства в сфере здравоохранения перекрыли на Харьковщине нелегальный канал поставок медикаментов на временно оккупированные террористами территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что один из организаторов канала, житель Киевщины, привлек к делу в качестве оптового поставщика лекарств одно из ведущих фармацевтических предприятий Харьковской области. Приобретенные медикаменты злоумышленник перевозил до оборудованного складского помещения в одном из населенных пунктов Донецкой области вблизи линии разграничения. Затем он лично перевозил лекарства на временно неподконтрольные Украине территории.

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Во время досудебного расследования сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты экономики управления СБУ в Харьковской области задокументировали, что в так называемых «ДНР/ЛНР» медикаменты реализовывались через коммерческие структуры, зарегистрированные в псевдореспубликах и регулярно платят «налоги» террористам.

Правоохранители задержали злоумышленника во время подготовки попытки переправить через линию разграничения очередную партию медикаментов.

Дельцы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны в РФ.