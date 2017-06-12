СБУ перекрыла канал контрабанды элитной марихуаны в РФ (видео)

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал поставок элитной марихуаны в Россию. Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, правоохранители установили, что наркодельцы по заказу российских клиентов выращивали каннабис на «плантациях» в Мелитопольском районе Запорожской области.

Марихуану в Россию отвозили курьеры железнодорожным транспортом, оплата за товар поступала организаторам на банковские карточки.

Оперативники спецслужбы задержали одного из участников группировки в поезде «Харьков-Москва» и изъяли 10 пакетов марихуаны весом 7 кг, который сообщник-проводник спрятал в технических нишах вагона.

Во время обысков по месту жительства организатора наркобизнеса в Броварском районе Киевской области сотрудники СБУ обнаружили еще 10 кг готовых к сбыту наркотиков.

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В то же время в Запорожье правоохранители ликвидировали плантацию марихуаны и нарколабораторию. Согласно предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет более 2,5 млн грн.

Двум задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.15 ч.2 ст.305 и ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.