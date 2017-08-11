В Николаеве представитель одной из партий устроил стрельбу, есть раненые

В Николаеве этой ночью произошла стрельба, которую устроил представитель одной из партий. Двое человек получили ранения. Об этом сообщает в Facebook Петр Петренко из отдела коммуникации областной полиции.

«... ранение дробью причинил двум мужчинам, 28-ми и 36-ти лет, представитель одной из партий, который живет с ними по соседству», - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что между гражданами возник конфликт на улице Бугской, во время которого 59-летний местный житель выстрелил из ружья в дорожное покрытие и попал дробью оппонентам в ноги. Пострадавшие были доставлены в больницу.

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По указанному факту проводится расследование уголовного производства, начатого предварительно по признакам ч.1 ст.125 УК Украины «Умышленное легкое телесное повреждение», предусматривающей наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Опрошены свидетели происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз, следственные действия продолжаются, в ходе которых будут установлены все обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН ранее, в Днепре в недостроенном здании возле гостиницы "Рассвет" по ул. Ивана Акинфьева произошла стрельба. Один человек погиб, еще двое человек получили ранения. "Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева , 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", - сказала пресс-секретаря полиции региона Анна Старчевская.