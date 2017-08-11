На Житомирщине спасатели потушили трактор, который загорелся у поля (фото)

На Житомирщине спасатели потушили трактор, что загорелся вблизи поля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 10 августа в 16:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что вблизи села Левков Житомирского района загорелся трактор. На месте происшествия пожарные 11-й Государственной пожарно-спасательной части выяснили, что трактор для скашивания Е-303 возвращался с поля по грунтовой дороге, и в кабине внезапно начало дымить.

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Водитель быстро покинул трактор и перезвонил своему коллеге, чтобы тот вызвал спасателей и помог ему. До прибытия бойцов ГСЧС водители пытались самостоятельно тушить пожар. Усилиями пожарных в 17:17 пожар был локализован и в 17:41 – ликвидирован. Огонь уничтожил кабину и колеса трактора. Причина возгорания сейчас устанавливается.