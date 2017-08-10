Спасатели ликвидировали пожар в квартире житомирской многоэтажки (фото)

9 августа в 18:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже девятиэтажного жилого дома в г. Житомир.

На месте происшествия выяснилось, что хозяев дома не было. Спасатели совершили аварийное открывание дверей и попали внутрь. В трехкомнатной квартире наблюдалось сильное задымление. Очаг возгорания находился в коридоре. Квартира была полностью захламлена мусором, что затрудняло процесс тушения.

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Силами двух отделений спасателей в 18:40 пожар локализован, а в 19:43 – ликвидирован. Бойцы ГСЧС не допустили распространения огня по всей площади дома. Огнем уничтожены шкаф, домашние вещи и дверная рама.

На ликвидацию чрезвычайного происшествия привлекалось 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

По предварительной информации, возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнем, в частности, во время курения. Окончательная причина пожара устанавливаются.