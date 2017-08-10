На Одесщине 4 мужчин угнали полицейское авто с помощью гранаты

В Одесской области правоохранители задержали 4 человек, напавших на полицейских и угнавших их служебный автомобиль, применив гранату РГД-5.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло на окраине поселка Цебриково Великомихайловского района.

Отмечается, что сегодня, 10 августа, в 5:30 в полицию поступило сообщение от работников областного Управления защиты экономики Нацполиции Украины о том, что, когда они проводили оперативные мероприятия по противодействию контрабандному перемещению грузов, на них совершили нападение четверо неизвестных, которые завладели служебным автомобилем.

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«Установлено, что этой ночью четверо злоумышленников в возрасте от 23 до 25 лет на улице начали приставать к двум девушкам, которые во время словесной перепалки вышли на дорогу, где в это время проезжал служебный автомобиль правоохранителей. Девушки остановили сотрудников полиции и попросили помощи», - рассказали в главке.

Работники полиции сделали замечание молодым мужчинам. Последние вступили в конфликт с правоохранителями, а один из злоумышленников достал гранату РГД-5 и бросил ее в салон служебного автомобиля.

В целях безопасности сотрудники Управления защиты экономики покинули служебный автомобиль и отвели девушек на безопасное расстояние. Этим воспользовались злоумышленники, сели в машину и скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранителями был введен план «Перехват».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники (местные жители) задержаны. У них изъяты две боевые гранаты, угнанный служебный автомобиль обнаружен.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.348 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 263 (Незаконное обращение с огнестрельным оружием) и ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.