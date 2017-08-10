На Одесщине 19-летнего парня из-за девушки зарубил топором собственный друг
Молодые люди выпивали, а потом между ними вспыхнула ссора из-за девушки.
На Одесщине служебная собака обнаружила тело 19-летнего юноши, которого искали две недели. Как выяснилось, парня убил его друг, говорится в сюжете "ТСН".
Как сообщается в сюжете, молодые люди дома пили водку. Поссорились из-за подруги. Один взялся за нож и бросился на товарища. Но тот также схватил лезвие и трижды ударил обидчика. А потом добил топором. Следующей ночью парень, когда окончательно протрезвел, решил избавиться от тела товарища.
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Тело он закопал за километр от села. Полиция задержала подозреваемого.
Как сообщал УНИАН, в Киеве суд арестовал мужчину, который жестоко убил свою семью. На месте убийства правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, 2 ножа и топор.