На Одесщине 19-летнего парня из-за девушки зарубил топором собственный друг

На Одесщине служебная собака обнаружила тело 19-летнего юноши, которого искали две недели. Как выяснилось, парня убил его друг, говорится в сюжете "ТСН".

Как сообщается в сюжете, молодые люди дома пили водку. Поссорились из-за подруги. Один взялся за нож и бросился на товарища. Но тот также схватил лезвие и трижды ударил обидчика. А потом добил топором. Следующей ночью парень, когда окончательно протрезвел, решил избавиться от тела товарища.

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Тело он закопал за километр от села. Полиция задержала подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в Киеве суд арестовал мужчину, который жестоко убил свою семью. На месте убийства правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, 2 ножа и топор.