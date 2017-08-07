В Киеве суд арестовал мужчину, который жестоко убил свою семью
На месте убийства правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, 2 ножа и топор.
Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 42-летнему киевлянину, который жестоко убил свою семью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 115 Украины (умышленное убийство двух или более лиц).
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Как напомнили в прокуратуре, 4 августа правоохранители, прибывшие на место происшествия по вызову родственников, обнаружили в квартире четырех убитых людей: пожилых супругов и двух их дочерей. На месте совершения преступления был задержан 42-летний сын супругов.
На месте происшествия правоохранители изъяли вещественные доказательства, в частности одежду со следами крови, 2 нож и топор.
Досудебное расследование продолжается.