На Львовщине авто столкнулось с деревом, есть погибшие

Во Львовской области 7 августа на автодороге Нижанковичи – Стрый результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, еще один в больнице. По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, водитель автомобиля ВАЗ-2104 не справился с управлением, съехал в кювет, после чего авто столкнулось с деревом, передает Zahid.net.

51-летний водитель и 49-летний пассажир, оба жители Трускавца, погибли на месте. 38-летнюю пассажирку, жительницу Стебника, с травмами средней степени тяжести госпитализировали в травматологическое отделение Дрогобычской городской больницы №1. У женщины закрытая черепно-мозговая травма, посеченно-рваная рана левой щеки, посеченно-рваная рана левого предплечья.

Читайте такжеВ Киеве легковушка насмерть сбила водителя троллейбуса, вышедшего на дорогу, чтобы его отремонтировать

Причины ДТП устанавливаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

Ранее на трассе Киев-Чоп перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами.