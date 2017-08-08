На трассе Киев-Чоп перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами (видео)
11:25, 08 августа 2017Происшествия
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Авария произошла на Львовщине. Туристический автобус столкнулся с микроавтобусом, в результате чего одна женщина остается в тяжелом состоянии, а водитель микроавтобуса погиб.
Водитель микроавтобуса погиб \ фото Нацполиции
Около 11.17 7 августа в селе Нагорное Сколевского района в ДТП попал двухэтажный туристический автобус с пассажирами, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Читайте такжеНа Львовщине автобус столкнулся с авто: один человек погиб, семеро пострадали (видео)«Около 11.17 в полиции поступило сообщение, что в селе Нагорное Сколевского района произошло ДТП между двухэтажным автобусом и микроавтобусом», – сообщили в пресс-службе полиции.
Автобус с пассажирами перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС и скорая помощь.
Детали ДТП выясняются.
На трассе Киев-Чоп произошло масштабное ДТП
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