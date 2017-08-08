На трассе Киев-Чоп перевернулся двухэтажный автобус с пассажирами (видео)

Около 11.17 7 августа в селе Нагорное Сколевского района в ДТП попал двухэтажный туристический автобус с пассажирами, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Читайте такжеНа Львовщине автобус столкнулся с авто: один человек погиб, семеро пострадали (видео)«Около 11.17 в полиции поступило сообщение, что в селе Нагорное Сколевского района произошло ДТП между двухэтажным автобусом и микроавтобусом», – сообщили в пресс-службе полиции.

Автобус с пассажирами перевернулся. На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС и скорая помощь.

Детали ДТП выясняются.