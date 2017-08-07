Шесть человек погибли в кровавом ДТП под Киевом

Под Киевом произошла жуткая смертельная авария, в результате которой погибли шесть человек. Об этом информирует dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

ДТП произошло на Бориспольской окружной вблизи АЗС: столкнулись "ВАЗ" и Opel. Вследствие столкновения погибли пять человек из "ВАЗ" и женщина из Opel. Водитель Опель в критическом состоянии находится в реанимации.

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Как добавляет "Киев оперативный", ДТП произошло в 20:30. Возле поворота на Барышевку, автомобили «ВАЗ» и «Opel» двигались на встречу друг другу.

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По данным сообщества, одной из погибших в "Жигулях" была несовершеннолетняя, а еще шестилетняя девочка выжила и сейчас находится в больнице.