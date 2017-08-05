В Одесской области загорелась автомойка возле АЗС

В Беляевском районе Одесской области сегодня загорелась автомойка возле АЗС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в области, в 8:34 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что возле села Усатово, на 21-км объездной дороги, произошло возгорание крыши автомойки, расположенной рядом с АЗС «ОККО».

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К месту происшествия в 8:47 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Пожар в 9:13 полностью ликвидирован. В результате огнем повреждена крыша и облицовка автомойки на площади 50 кв. м. Причина пожара - устанавливается.

К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 22 человека личного состава.