В Киеве мужчина подорвал себя гранатой

Столичные правоохранители устанавливают обстоятельства смерти мужчины, который, вероятно, подорвал себя гранатой.

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Об этом сообщили пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

«ЧП произошло в Святошинском районе Киева. По предварительной информации, погибший взорвал себя. Вчера в 16 часов правоохранители получили сообщение от прохожих о выявлении в лесу недалеко от озера Нивка (село Катериновка) мертвого мужчины. На вызов прибыла следственно-оперативная группа, которая тщательно осмотрела место происшествия. Предварительно установлено, что у мужчины многочисленные травмы лица, рук и груди, которые характерны для минно-взрывного удара», - написала она.

Установлено, что погибший 1973 г.р., он родился в Кировоградской области и зарегистрирован в Полтавской области.

«Во время отработки прилегающей территории изъяты деформированные фрагменты, вероятно, гранаты, документы и личные вещи погибшего. Возле тела обнаружена воронка. Эксперты предполагают, что мужчина накрыл собой гранату, а после взрыва его отбросило», - отметила Блищик.

По ее словам, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство с дополнительной правовой квалификацией - самоубийство. Устанавливаются все обстоятельства и причины трагического события.