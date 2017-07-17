В Одессе из-за взрыва гранаты погиб 16-летний подросток

В Малиновском районе Одессы сегодня в результате взрыва гранаты погиб

В Малиновском районе Одессы сегодня в результате взрыва гранаты погиб 16-летний подросток, еще двое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, в 12.18 на спецлинию «102» поступило сообщение о взрыве в одной из квартир многоквартирного дома по улице Дальницкой. По словам полицейских, прибывших на место происшествия, установлено, что взорвалась боевая граната РГД-5.

В результате взрыва погиб 16-летний подросток, еще двое его приятелей с ранениями госпитализированы.

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Полиция устанавливает, каким образом граната попала к подросткам. По предварительной версии, боеприпас в квартиру принес один из пострадавших приятелей погибшего.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Проводятся первоочередные оперативно-следственные действия.