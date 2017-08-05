Полиция показала видео освобождения десятков заложников из психбольницы во Львове

Патрульная полиция Львова опубликовала в Facebook видео штурма психбольницы, в которой пациент захватил 76 заложников.

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В полиции отметили, что патрульным удалось за считанные минуты спасти десятки жизней.

Как сообщал УНИАН, во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы.

Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

По данным полиции, задержанный - 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца - он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть более месяца назад мужчину отпустили домой, однако по ходатайству родственников 4 августа в 11.00 он снова был помещен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в областной психиатрической больнице, задержанный львовянин - инвалид второй группы с заболеванием «параноидальная шизофрения».