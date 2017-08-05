Захват 76 заложников в психбольнице Львова: в полиции рассказали подробности

10:07, 05 августа 2017
Происшествия
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Правоохранители провели спецоперацию по освобождению 76 заложников, захваченных пациентом психбольницы, есть пострадавшие.

В психбольнице Львова пациент захватил 76 заложников / фото facebook/igor.zinkevych

Во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции области, для освобождения людей правоохранители штурмом взяли заблокированное помещение. Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.

«4 августа, около 19.00, во Франковский отдел полиции поступило сообщение от работника психиатрической больницы, расположенной на улице Кульпарковской, о том, что в одном из отделений медицинского учреждения пациент удерживает заложников, угрожая совершить над ними физическую расправу», - говорится в сообщении.

фото facebook/igor.zinkevych

По данным полиции, задержанный - 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца - он нанес погибшему 72 ножевых ранения. Чуть более месяца назад мужчину отпустили домой, однако по ходатайству родственников 4 августа в 11.00 он снова был помещен в медицинское учреждение.

«Около 19.00 мужчина начал вести себя неадекватно, заблокировал двери в отделение, где находились 76 пациентов, повредил имущество и разбил окна. Стеклом из разбитого окна он травмировал десять пациентов, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие пациенты - люди в возрасте от 30 до 60 лет, у большинства из них диагностированы резаные раны в области шеи», - сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Тарас Сабанюк.

фото facebook/igor.zinkevych

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство).

Как стало известно корреспонденту УНИАН из источников в областной психиатрической больнице, задержанный львовянин - инвалид второй группы с заболеванием «параноидальная шизофрения».

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