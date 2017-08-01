На Львовщине пассажирский автобус влетел в отбойник, есть погибший и пострадавшие

1 августа около 13:25 вблизи села Гамалеевка автобус с людьми въехал в отбойник. Об этом говорится на странице «Варта-1» в Facebook.

Транспорт курсировал по маршруту Львов - Радехов, ехал на большой скорости и свернул на встречную полосу, где и произошло дорожно-транспортное происшествие. Как видно по фотографиям, отбойник полностью протаранил автобус.

Читайте такжеВо Львове на авто после удара внедорожника упал столб, госпитализирована женщина (фото)

Как сообщила сайту 032.ua представитель ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, на месте происшествия погиб водитель. Двое пассажиров - мужчина и женщина - обратились за помощью к медикам.

По предварительной информации, водителю внезапно стало плохо, в результате чего он выехал на встречную полосу, где произошло ДТП. Сейчас эксперты устанавливают, водитель погиб до момента столкновения с отбойником, или смерть наступила в результате полученных травм.

На месте происшествия работало две бригады «скорых» и полиция. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообащл УНИАН, под Киевом микроавтобус влетел в фуру. Погибли два человека.