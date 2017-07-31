Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы (фото)

Под Киевом на Житомирской трассе произошло масштабное смертельное ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Полиция остановила фуру из-за жары, чтобы не въехала в город. В это время в стоящую фуру на полном ходу влетел микроавтобус Renault, в котором находилось порядка 6-ти человек.

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"1 погиб на месте, 2-й в карете скорой помощи, водитель не пострадал. Со слов свидетеля, пострадавшим первую помощь оказывали гражданские лица", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Киеве на пересечении улиц Гречко и Северо-Сырецкой водитель не справился с управлением и влетел в толпу людей.