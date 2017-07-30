В Киевской области скоростной поезд протаранил автомобиль (фото)

В Киевской области скоростной поезд столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

"Вчера в 22:55 в полицию Киевской области поступило сообщение о столкновении электропоезда Интерсити и автомобиля Opel Omega в пгт Барышевка. Правоохранители совместно со спасательной службой выяснили, что машина стояла брошенной в непредназначенном для этого месте вблизи бывшего железнодорожного переезда, который не используется многие годы", - говорится в сообщении.

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Машинист экстренно затормозил и после столкновения поезд протащил автомобиль вперед около 200 метров. Жертв нет, вблизи места происшествия водителя и пассажиров не нашли.

Полиция сразу установила владельца автомобиля, который находился дома в нетрезвом состоянии. По данному факту открыто уголовное производство по ч1 ст 279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

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