Во Львовской области бензовоз протаранил микроавтобус, есть жертвы



Во Львовской области на трассе «Киев – Чоп», вблизи с. Давидов произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП во Львовской области.

Отмечается, что водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом.

«В результате ДТП водитель «Пежо» погиб на месте происшествия. Трое пассажиров, жителей Львова, из которых двое детей, получили телесные повреждения. У 56-летнего мужчины медики диагностировали «закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленные ссадины головы и лица, закрытый перелом ломної и седалищной костей слева без смещения, закрытый перелом шестого, седьмого ребер слева, сочетанная травма тела», госпитализирован в реанимационное отделение. 11-летнюю девочку госпитализировали в травматологическое отделение с диагнозом «закрытый перелом левой ключицы». 12-летнего мальчика доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН ранее, в Городке Львовской области произошло ужасное ДТП, во время которого пострадали 10 человек. "2 июля в 22:53 поступило сообщение, что в г. Городок на вул. Львовская, 555 произошло лобовое столкновение автомобилей Renault Trafic и Mercedes 124", - говорится в сообщении.