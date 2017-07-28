В центре Одессы автомобиль патрульной полиции травмировал женщину-пешехода (фото)

В центре Одессы автомобиль патрульной полиции сбил женщину-пешехода.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, ДТП произошло на улице Пушкинской.

«Патрульные следовали к месту, откуда должны были сопровождать автотранспорт. Передвигались с включенным спецсигналом, к сожалению, пешеход, переходившая дорогу, не услышала. Полицейские оказали женщине первую помощь, и вызвали скорую», - рассказали в пресс-службе.

Читайте такжеВ Киеве полиция устроила погоню за пьяным капитаном госохраны (фото, видео)

По данным советника начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслана Форостяка, из-за указанного происшествия образовалась масштабный транспортный затор в направлении пересечения улиц Пушкинская и Жуковского.

«На углу случилось ЧП, патрульный автомобиль, который мчался на вызов с сиреной, сбил женщину пешехода. Она получила телесные повреждения. Ждут скорую, но «пробка» будет еще минимум час – проходят следствие на месте происшествия», - добавил Форостяк.