На столичной Куреневке ночью загорелся мусоровоз с газовыми баллонами внутри (видео)

Вчера поздно вечером в Киеве на улице Копиловской, 5, которая на Куреневке, сгорел мусоровоз. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Водитель, который успел выскочить из кабины, охваченной огнем, ошибочно вызвал спасателей на неверный адрес, поэтому те приехали не сразу.

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В машине на момент возгорания было 8 полных баллонов с газом, поэтому все боялись взрыва. Кабина мусоровоза выгорела дотла. Обошлось без пострадавших.