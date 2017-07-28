На столичной Куреневке ночью загорелся мусоровоз с газовыми баллонами внутри (видео)
10:21, 28 июля 2017Происшествия
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В мусоровозе находилось 8 баллонов с газом.
На столичной Куреневке дотла сгорел мусоровоз
Вчера поздно вечером в Киеве на улице Копиловской, 5, которая на Куреневке, сгорел мусоровоз. Об этом сообщается в сюжете ТСН. Водитель, который успел выскочить из кабины, охваченной огнем, ошибочно вызвал спасателей на неверный адрес, поэтому те приехали не сразу.
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В машине на момент возгорания было 8 полных баллонов с газом, поэтому все боялись взрыва. Кабина мусоровоза выгорела дотла. Обошлось без пострадавших.
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