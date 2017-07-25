"Никто не ожидал, что он приедет нас убивать": раненный адвокат о расстреле АТОшников в Днепре

Журналисты взяли интервью у Эдмонда Саакяна, адвоката, участника АТО, тяжело раненного 24 июля в перестрелке у кальянной "Дом" в Днепре. Его перевели сегодня из реанимации в обычную палату, передает Цензор.НЕТ.

По словам адвоката, его брат много лет занимался строительным бизнесом вместе с гражданином Израиля Шоломом Нахшоном. Но у них возник конфликт из-за их последнего проекта – многоквартирного дома. После того, как там были проданы все квартиры, Нахшон потребовал от брата 119 тысяч долларов, это цена последней квартиры.

"Несмотря на столько лет совместной работы, они не смогли договориться. Нахшон начал брату угрожать. 14 июля ворота его дома были облиты кровью и к ним положили траурный венок. Эдуард обратился в полицию 15 июля, указав, что это угроза со стороны Нахшона. Но полиция не вмешалась", - рассказал Саакян.

При этом адвокат пытался их помирить, звонил Нахшону. После этого они решили встретиться и поговорить в центре города, в кальянной "Дом".

"Думали поговорить, думали, Нахшон увидит участников АТО в форме и поймет, что угрозами ничего не добьешься. Меня им не испугать, Нахшон это знает. Мы, разумеется, не могли предположить, что кто-то начнет стрелять", - отметил Саакян.

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Их было шесть человек - Саакян, его брат, четверо друзей-ветеранов, боевого оружия они с собой не взяли. "У меня дома законные карабины остались, а у брата в багажнике машины был закрыт карабин "Вулкан", - заявил он.

"Ничто не предвещало беды. Заказчик работал с моим братом много лет. Никто не ожидал, что он приедет нас убивать. Нахшон приехал, с ним было четыре человека. Мы мирно общались, даже улыбались, смеялись. Обсуждали документы по квартире, из-за которой был конфликт. Но внезапно все изменилось. Вдруг подъехала группа людей, подкрепление, и бандиты, которых взял на встречу Нахшон, стали вести себя по-другому, угрожающе", - вспоминает произошедшее Саакян.

По его словам, один из тех, кто сидел с самого начала, подошел к нему, приставил к животу револьвер и сказал: "Я тебя сейчас пристрелю". При этом Нахшон на это никак не отреагировал, сам испугался.

Затем Саакян под курткой у другого увидел автомат АКСУ, поэтому повернулся к брату и попросил ключи от машины, сделав вид, что собирается оставить брата самого решать вопрос. Но сам он пошел к машине и открыл багажник, чтобы взять карабин.

"Как только я попытался взять в руки оружие, бандиты открыли огонь. В меня попала сразу вторая или третья пуля. Они стреляли в упор. Я открыл ответный огонь из-за машины. Затем момент в меня сзади выстрелили из дробовика. Они подготовились к нападению, окружили нас, видимо, предполагали, что будут стрелять. Я не успел перезарядить "Вулкан" - иначе бы никто из них не ушел. Все мгновенно закончилось", - рассказал участник АТО.

Он получил из автомата пулю в живот, и другая пуля разорвала плечо. Еще четыре крупных дроби попали в ноги.

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Как сообщал УНИАН, в больнице Днепра находятся четверо мужчин, подозреваемых в расстреле участников АТО в ресторане «Дом», в результате которого два человека погибли, еще пять человек получили ранения.

Двое пострадавших из четырех в настоящее время задержаны (по ст. 208 Уголовного кодекса) - они взяты под охрану в лечебном учреждении. Роль еще двух участников конфликта, которые находятся в больнице, исследует следствие.

В результате перестрелки погибли участники АТО Алексей Вагнер (1980 г. р.) и Максим Иващук (1981 г.р.).

Также ранение в результате стрельбы получил адвокат одного из погибших бойцов АТО Эдмон Саакян, который сейчас тоже находится в больнице.

Трое из пострадавших нападающих - жители Днепропетровской области. Еще один - иностранный гражданин.