Один убит, шесть раненных: СМИ рассказали подробности автоматной стрельбы в Днепре

В Днепре около 20.00 в понедельник 24 июля произошла перестрелка на проспекте Гагарина, в результате которой один человек погиб и шестеро получили ранения. Убийство произошло возле лаундж-бара D.O.M. Hookah House на проспекте Гагарина, 92.

Предположительно, стреляли из автоматов Калашникова. Количество стрелков выясняется, на данный момент предполагается, что их было двое или трое, отмечает Информатор.

"Мы видели, как по проспекту вниз в сторону центра едет белая машина. Из нее вышел человек и начал стрелять, выстрелов было много, непрерывно на протяжении минуты, может быть, дольше. Стрелявший попал в двух мужчин, потом сел в машину и уехал", - рассказала очевидец Юлия.

Один из автоматов стрелки выбросили дальше по проспекту Гагарина, недалеко от ТЦ «Нагорка».

Как пишет КП в Украине, в кафе "Сулико" сидело трое мужчин, которые ничего не заказывали. Ко входу в заведение подъехали два автомобиля. Вышедшие из авто люди зашли в кафе и начали словесные разборки с отдыхающими в кафе мужчинами. Между ними завязалась драка.

У одной компании с собой были травматические пистолеты, якобы незаряженные, у второй автоматы Калашникова. Стрельба началась в кафе, а затем продолжилась на улице. Перестрелка охватила довольно большую территорию, так как следы крови есть на другой стороне проспекта.

В ходе перестрелки застрелили одного человека, шестеро находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии. Мужчина из первой компании, сидевшей в кафе, не стал дожидаться приезда медиков, и сам отвез своих друзей в больницу. Он рассказал "КП в Украине", что с нападавшими незнаком.

Компании, стрелявшей из автоматов, удалось скрыться. Однако, по неподтвержденной информации, один из них раненый. Автоматы Калашникова, из которых стреляли, полиция нашла выброшенным в районе улицы Чернышевского. В городе ввели план-перехват. Сейчас полицейские осматривают кусты и деревья в поисках гильз.

Как пишет издание strana.ua со ссылкой на очевидцев происшествия, стрелок выскочил из автомобиля белого цвета, открыл огонь из автомата Калашникова, а затем скрылся на этом же автомобиле с сообщниками.

"По словам одного из пострадавших, они компанией отдыхали в кафе. Нападавшие, которых они знали, приехали и сразу начали рукопашную драку. Отдыхавшие достали пистолета, в ответ на это нападавшие достали два автомата", - написал Денис Гороховский на странице в Facebook.