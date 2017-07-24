Резонансное дело об издевательствах над котом: киевского живодера отправили в тюрьму

Голосеевский суд Киева вынес приговор Дмитрию Киянице, которого в апреле прошлого года поймали на жестоком обращении с котом. Как сообщает ТСН, Киянице назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Впрочем, приговор вступит в силу не сразу - еще в течение месяца осужденный имеет право обжаловать решение суда, а до тех пор будет находиться на свободе.

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Дело Кияницы получило широкую огласку, когда в интернет попало видео, на котором осужденный привязал кота к дереву за шею и бил его шлангом. Видео выложили в интернет зоозащитники, они же оплатили лечение животного. Рассмотрение дела длилось больше года, из которого несколько месяцев ждали выводы психиатров, был ли Кияница вменяемым.

Как сообщал УНИАН, в июне ВР ужесточила наказание за жестокое обращение с животными.