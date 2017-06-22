ВР ужесточила наказание за жестокое обращение с животными

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманного отношения к животным) (№5119-1).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона в целом с технико-юридическими правками проголосовали 257 народных депутатов из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

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В Кодексе Украины об административных правонарушениях, в частности, определяется, что жестокое обращение с животными - издевательство над животными, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания и не повлекших телесных повреждений, увечий или гибели, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных - влекут за собой наложение штрафа от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца несет угрозу его жизни или здоровью.

Те же действия, совершенные в отношении двух и более животных, или группой лиц, или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, пропаганда жестокого обращения с животными - влекут за собой наложение штрафа от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца несет угрозу для его жизни или здоровью.

Насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти, - влекут за собой наложение штрафа от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией животного, если пребывание животного у владельца несет угрозу для его жизни или здоровью.

В действующем законодательстве за жестокое обращение с животными, их истязание или совершение других действий, которые привели к их мучению, увечью или гибели, предполагается наложение штрафа в размере от 9 до 21 необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Кроме того, в Уголовном кодексе Украины устанавливается, что жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, совершенное умышленно и повлекшее увечье или гибель животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий - наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на с трок до 3 лет.

Те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, - наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, совершенные с особой жестокостью, или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.