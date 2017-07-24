СМИ рассказали подробности ночного пожара в Луцке (фото, видео)
Поджогом "Олимпии" злоумышленники отвлекли внимание охранников.
Перед тем, как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori, неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", расположенный рядом.
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Как рассказали сотрудники комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их, передает Волынь24. От огня стала разрушаться стена спорткомплекса - "обшивка" теннисного корта.
Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль, и человек бросил какой-то предмет (очевидно, коктейль Молотова) в окно ресторана.
Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 24 июля, неизвестные подожгли гостинично-ресторанный комплекс Patio di fiori в Луцке на улице Кравчука. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши помещения.
По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.