СМИ рассказали подробности ночного пожара в Луцке (фото, видео)

Перед тем, как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori, неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", расположенный рядом.

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Как рассказали сотрудники комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их, передает Волынь24. От огня стала разрушаться стена спорткомплекса - "обшивка" теннисного корта.

Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль, и человек бросил какой-то предмет (очевидно, коктейль Молотова) в окно ресторана.

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 24 июля, неизвестные подожгли гостинично-ресторанный комплекс Patio di fiori в Луцке на улице Кравчука. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши помещения.

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.