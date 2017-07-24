СМИ рассказали подробности ночного пожара в Луцке (фото, видео)

08:21, 24 июля 2017
Происшествия
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Поджогом "Олимпии" злоумышленники отвлекли внимание охранников.

Был подожжен и спорткомплекс

Перед тем, как поджечь гостинично-ресторанный комплекс Patio di Fiori, неизвестные злоумышленники подожгли спорткомплекс "Олимпия", расположенный рядом.

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Как рассказали сотрудники комплекса, под стеной "Олимпии" неизвестные положили несколько шин и подожгли их, передает Волынь24. От огня стала разрушаться стена спорткомплекса - "обшивка" теннисного корта.

Когда охранники бросились тушить огонь, к ресторану подъехал автомобиль, и человек бросил какой-то предмет (очевидно, коктейль Молотова) в окно ресторана.

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 24 июля, неизвестные подожгли гостинично-ресторанный комплекс Patio di fiori в Луцке на улице Кравчука. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши помещения.

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.

фото volynnews.com

 

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Теги: #пожар в Луцке#поджог в Луцке#пожар в Олимпии