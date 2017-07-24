В Луцке среди ночи вспыхнул масштабный пожар в отеле (фото, видео)

Масштабный пожар произошел в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori, сообщают Волынские новости.

24 июля примерно в 2:10 на улице Кравчука в Луцке прозвучал взрыв, в результате которого произошло возгорание в Patio di Fiori.

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Как сообщает издание, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши помещения.

По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих людей из помещения отеля. Медики рассказали о двух пострадавших, которые отравились угарным газом.

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"На месте немало людей, которые вышли из близлежащих домов, ведь пожару предшествовал мощный взрыв, который и побудил их", - пишут "Волынские новости".

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.

Кроме того, выяснилось, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

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На месте работали 5 пожарных машин, полицейские и две бригады скорой.