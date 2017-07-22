В Запорожской области при столкновении легковушки с маршруткой погиб человек, еще 9 пострадали

В Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще девять пострадали. Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, информация об аварии поступила сегодня утром.

Читайте такжеВозле Николаева в ужасном ДТП погиб ребенок и двое взрослых (фото, видео)По предварительным данным, на дороге Васильевка-Днепрорудный водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным такси. В микроавтобусе находились 19 человек.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб на месте происшествия, а девять пассажиров маршрутки с травмами были доставлены в больницу.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего").