Массовое отравление детей в "Лазурном": журналисты узнали о выигранном санаторием тендере, уточнили количество пострадавших

Несмотря на нарушения норм, начиная от пищеблока до условий пребывания детей, санаторий "Лазурный" принимал участие в тендере и принял детей на отдых. Как сообщили ТСН.uа в пресс-центре Бердянского городского совета, детский санаторий "Лазурный" - единственный, кто не прошел проверку городской комиссии.

"Сегодня было заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и там присутствовала директор этого детского санаторного комплекса. И она просто всем членам комиссии сказала: "Да, мы знали, что у нас были нарушения, но поскольку мы выиграли тендер, мы решили принять детей". Вот такой она дала ответ. Она добавила, что будут постепенно ликвидировать пробелы. Ну а что тут можно ликвидировать, если такая ситуация уже", – рассказали в пресс-службе.

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В горсовете также добавили, что последняя проверка в "Лазурном" была вчера, 19 июля, и комиссия уже увидела, что дети там фактически находятся.

В пресс-службе жалеют, что в городской комиссии нет полномочий закрыть санаторий, но убеждают, что обращение в прокуратуру и полицию отправили, что детский комплекс открылся вопреки акту.

"Всего там сейчас находится 261 ребенок, заболело 30 детей, по информации врачей-инфекционистов, состояние детей удовлетворительное. Было принято решение госпитализировать в городскую больницу для наблюдения всех больных", – отметили в пресс-центре.

Представитель Бердянского горсовета также опровергла заявления полиции, которые ранее были в СМИ, что всего отравилось 264 ребенка.

"Нет, это неправда. Сегодня выступал врач, который осматривал детей и сообщил, что всего отравилось 30 детей, не 264", – ответили в пресс-службе.

ТСН.uа также обратился в Днепровский городской совета, поскольку они раздавали семьям путевки для детей. Заместитель департамента социальной политики Виктория Сенаткина подтвердила, что действительно был проведен тендер, инициированный горсоветом Днепра, который выиграл "Приазовкурорт", он же санаторий "Лазурный".

"Купили путевки для детей участников АТО. Первые 245 деток уехали 11 июля. Но уже 18-19 июля у детей стала появляться тошнота, рвота и они обратились в медицинский пост. Завтра (20 июля, – УНИАН.) комиссия департамента выезжает туда, чтобы определить, какая ситуация. К сожалению, больше ничего добавить не могу. По информации директора этого лагеря, там 18 человек, которые нуждаются в помощи. Эта информация с подписью и печатью и сегодняшней датой. Еще 11 детей родители забрали вчера", – отметила Сенаткина.

Она также добавила, что это были открытые торги, объявленные на площадке ProZorro. Были выставлены специальные требования и принимали участие всего два участника. Согласно закону Украины побеждает тот, у кого ниже цена.

"Победил лагерь "Лазурный", но даже его конкурент прислал нам письмо, что он не сможет принять детей, потому что он уже загружен. И отмечу, что вся процедура торгов была проведена в полном соответствии с законами", – утверждает Сенаткина.

На вопрос о том, знали ли в горсовете Днепра перед началом тендера, что санаторий "Лазурный" не прошел проверку и не может принимать детей, заместитель департамента социальной политики Виктория Сенаткина не ответила.

"Мы сейчас, конечно, все документы поднимем. Давайте я уже завтра это все прокомментирую", – добавила она.

Стоит отметить, что действительно такой тендер был зарегистрирован в ProZorro. Окончательная его стоимость составляет более 3 млн грн. Именно эту сумму Днепропетровский городской совет должен выплатить лагерю, который по решению комиссии и не имел бы права принимать детей.

В документации к тендеру прикреплен акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта, но по сентябрь 2016 года. Хотя в горсовете Бердянска заверили, что санаторий проходил пять проверок и все они в течение последних трех месяцев были провалены.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области в больницу доставлены 30 детей, которые накануне отравились в санатории "Лазурный" (Бердянск).