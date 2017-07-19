В Днепре 170 человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала после звонка о минировании

17:06, 19 июля 2017
Происшествия
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Неизвестный сообщил о заминировании камер хранения.

Взрывчатку на вокзале не нашли / Фото УНИАН

В Днепре сегодня, 19 июля, 170 человек были эвакуированы из здания центрального железнодорожного вокзала после звонка неизвестного мужчины о заминировании камер хранения.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области звонок поступил в 13.10.

Посадка на поезда временно осуществлялась через двор багажного отделения.

Прибывшие на место происшествия полицейские и кинологи обследовали территорию вокзала, взрывчатых веществ не обнаружено.

В данный момент вокзал возобновил свою работу, задержки в движении поездов не было.

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