В Днепре 170 человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала после звонка о минировании
17:06, 19 июля 2017Происшествия
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Неизвестный сообщил о заминировании камер хранения.
Взрывчатку на вокзале не нашли / Фото УНИАН
В Днепре сегодня, 19 июля, 170 человек были эвакуированы из здания центрального железнодорожного вокзала после звонка неизвестного мужчины о заминировании камер хранения.
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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области звонок поступил в 13.10.
Посадка на поезда временно осуществлялась через двор багажного отделения.
Прибывшие на место происшествия полицейские и кинологи обследовали территорию вокзала, взрывчатых веществ не обнаружено.
В данный момент вокзал возобновил свою работу, задержки в движении поездов не было.
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