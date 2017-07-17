В одно мгновение потеряла мать и мужа: жена погибшего байкера рассказала о страшном ДТП в Киеве (фото, видео)

Мир столичных байкеров шокирован трагедией на дороге – на следующий день после собственной свадьбы мужчина вез тещу на мотоцикле, его жена тоже на байке ехала следом, и на ее глазах первый мотоцикл не удержался на дороге и перевернулся. За рулем байка был Константин Тарасенко, с ним была его теща – 51-летняя Валентина Туровская, говорится в сюжете ТСН.

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Они были молодой и очень красивой парой. Судя по страницам в соцсетях, были влюблены в машины и скорость – постились видео путешествий и фотографии байков. Сегодня на странице сотни перепостов с одной черно-белой фото улыбающегося Константина. Друзья пишут, что не понимают, как это могло произойти, потому что Тарасенко был опытным байкером и даже учил других – есть те, кто со словами соболезнования благодарит, что именно он заставил их перебороть страх и сесть за руль мотоцикла.

Версии свидетелей о причинах аварии разнятся. Кто-то утверждает, что мотоцикл неожиданно врезался в отбойник и затем перевернулся. Кто-то уверяет – байк подрезало другое авто.

Виктория все эти версии отвергает. "Я ехала позади, он заехал на скользкую разделительную полосу, обгоняя при этом автомобиль, и затормозил как-то неудачно, его так колесом о бардюр – и все. Больше рассказывать нечего", - говорит свидетель ДТП. Аварию она называет случайностью.

Друзья собирают деньги на похороны. Пишут, что у семьи в июле было два больших праздника – неделю назад отметили 40-летие Константина, потом свадьба, а теперь еще и придется отбыть похороны. Об этом пишет и сама Виктория – свой пост о гибели родных, мужа и мамы, она закончила словами: "Берегите близких, каждый день может стать последним".