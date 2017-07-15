Убийство туристов в Египте: Климкин советует украинцам рассмотреть другие возможные страны для летнего отдыха

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин советует украинцам рассмотреть другие возможные страны для летнего отдыха после убийства двух немецких туристов и ранения еще четырех иностранных туристов в Египте.

Об этом он сказал в пятницу вечером в эфире телеканала "Интер".

"Подумайте о возможных опциях", - заявил Климкин, обращаясь к украинцам.

Он подтвердил, что в результате нападения на курорте Красного моря в Хургаде украинцы не пострадали.

"Но несколько часов мы, конечно, занимались именно этой трагической ситуацией. Поскольку действительно погибли люди, и я хочу выразить свое сочувствие и семьям погибшим, и всем тем, кто ранен - выздоровления", - сказал министр.

"Хотя и украинцы не пострадали, но хочу воспользоваться эфиром, это действительно очень важно. Я не хочу портить отпуск ни одной украинской семье. Я понимаю мечты о море, о нескольких счастливых днях. Но наша безопасность - это самое важное", - заявил Климкин.

Он добавил, что сегодня в Египте ситуация очень непростая и достаточно напряженная.

"Поэтому гарантировать безопасность - мы, к сожалению, так ситуацию не оцениваем", - заявил министр.

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя службы безопасности региона Красного моря сообщало, что 14 июля в результате нападения человека с ножом на курорте в Хургаде были убиты двое гражданок Германии и еще 4 туристы - травмированы, двое из них – граждане Чехии, а еще двое - граждане Армении. По другим сообщениям, среди двух последних могла быть гражданка России. Изначально сообщалось, что погибшие женщины - гражданки Украины.

В частности, отмечалось, что сначала нападавший убил двух женщин и ранил еще двух туристов ранил в отеле Zahabia, а затем поплыл к соседнему пляжу отеля Sunny Days El Palacio, где совершил нападение на еще минимум двух человек. Потом нападавшего задержали.