В Киеве неизвестные похитили у мужчины из автомобиля полмиллиона гривень, в столице объявлен план "Перехват"

В Голосеевском районе Киева злоумышленники из автомобиля украли сумку, в которой находились более 500 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как установили правоохранители, киевлянин вышел из банковского отделения с сумкой с деньгами, которую положил в свой автомобиль на заднее сиденье. В этот момент к нему подбежали несколько человек в масках и камуфляже, порезали два колеса и выхватили сумку. По предварительной информации, нападавшие забрали более 500 000 гривень.

Читайте такжеВ центре Киева грабители в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 миллиона гривень - СМИ

С места происшествия злоумышленники, по словам потерпевшего, скрылись на автомобиле «Фольксваген» серого цвета. В Киеве введен план «Перехват».

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции. После первоочередных следственных действий будет определена правовая квалификация преступления.

Напомним, ранее в Одессе вооруженная банда со стрельбой отобрала у киевлян сумку с тремя миллионами гривень.