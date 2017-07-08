В ГСЧС уточнили, что во время взрыва в жилом доме в Киеве пострадали шесть человек

По уточненным данным, при взрыве в жилом доме в Голосеевском районе Киева пострадали шесть человек.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в оперативной информации по состоянию на 21.00, в результате взрыва пострадали 6 человек, 1 человек от госпитализации отказался, 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу, среди которых подросток в возрасте 14 лет.

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Еще два человека погибли - женщина 1972 года рождения и мужчина, анкетные данные которого устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве около 13.30 произошел взрыв во втором подъезде трехэтажного дома вблизи станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в доме взорвался газ.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибла женщина 1972 года рождения, двое детей которой остались сиротами. Пострадали семь человек. Всего в доме зарегистрировано около 70 человек.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.