В Киеве более 150 человек привлечены к разборке завалов в доме, где произошел взрыв

В Киеве к разборке завалов в доме, в котором взорвался газ, привлечены 152 человека из разных служб, а также 18 единиц техники.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"На месте происшествия работают 84 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве и 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники. К спасательным работам привлечены государственное предприятие "Мобильно-спасательный центр ГСЧС Украины" и спасатели КГГА. Для оказания экстренной психологической помощи на месте происшествия работают психологи Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Медицинским обеспечением занимается служба "103". Охрану места происшествия осуществляет Национальная полиция. В целом из всех служб привлечены 152 человека", - отмечается в сообщении.

Координацией поисково-спасательных работ на месте происшествия занимается председатель ГСЧС Николай Чечеткин и начальник Главного управления ГСЧС в г. Киеве Андрей Ватолин.

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Причины происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13.30 в столице в результате взрыва во втором подъезде трехэтажного жилого дома один человек погиб, шестеро травмированы. По предварительным данным, взорвался бытовой газ.

По факту взрыва начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.