В киевском Гидропарке мужчина жестоко избил трех парней

В Киеве полицейские задержали и доставили в районное управление полиции мужчину, который избил трех парней. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что в Днепровское отделение полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации 18-летнего парня, которого в бессознательном состоянии с травмой головы обнаружили на территории Гидропарка. Также в стационар доставили 16-летнего жителя Киевской области – с рваной раной подбородка, и 17-летнего киевлянина – с колото-резаной раной в паху.

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Указанные подростки получили травмы во время драки с неизвестным, который после этого скрылся, а "скорую" вызвали свидетели происшествия.

"В ходе отработки территории, где произошла драка, правоохранители увидели мужчину, похожего по описанию. Во время проверки анкетных данных полицейские установили личность 29-летнего уроженца Донецкой области, которого впоследствии опознали потерпевшие", - рассказали в полиции.

Мужчину задержали и доставили в территориальное управление полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве работник интернет-кафе до полусмерти избил посетителя. При общении с полицейскими 33-летний сотрудник заведения подтвердил факт драки, который, по его словам, спровоцировал посетитель.