В Киеве работник интернет-кафе до полусмерти избил посетителя

В Днепровское управление полиции поступило сообщение о госпитализации в больницу мужчины в бессознательном состоянии. 33-летнего местного жителя с травмами головы обнаружили возле дома на улице Пражской. Об этом сообщили в ГУ НП в Киеве.

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Свидетели рассказали, что пострадавшего во время конфликта избил работник интернет-кафе. При общении с полицейскими 33-летний сотрудник заведения подтвердил факт драки, который, по его словам, спровоцировал посетитель.

По результатам расследования уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), злоумышленнику может грозить до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе арестован титулованного тайского боксера Игоря Задорожного, который на днях вместе с другим спортсменом жестоко избил шестерых прохожих.