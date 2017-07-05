В Тернопольской области мужчина погиб, собирая вишни
Сломанная ветка стоила жизни 48-летнему мужчине.
В Тернопольской области, упав с дерева на металлическое ограждение, погиб 48-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, трагедия произошла вчера в селе Вербовка Борщевского района.
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Работники полиции, приехавшие на вызов, установили, что местный житель погиб в результате несчастного случая.
Мужчина собирал вишни у своих родителей. Ветка на дереве сломалась и человек упал прямо на ограду под деревьями. Металлический прут пронзил тело. Из-за того, что эта часть улицы нежилая, никто не смог помочь пострадавшему. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.