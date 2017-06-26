В Харькове двухлетний мальчик выпал с 9-го этажа многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел утром 26 июня на улице Валентиновской.

"По предварительным данным, двухлетний мальчик играл возле открытого окна и выпал с 9-го этажа многоэтажки. Родители ребенка в то время находились дома", - сказано в сообщении.

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От полученных травм мальчик умер.

Отмечается, что раньше семья в поле зрения полиции не попадала. В семье также воспитываются трое детей.

Как сообщал УНИАН, в Одессе студентка выбросилась из окна 13 этажа, так как переживала из-за сессии.