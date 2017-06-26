В Харькове двухлетний мальчик выпал с 9-го этажа многоэтажки
16:02, 26 июня 2017Происшествия
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От полученных травм мальчик скончался.
Инцидент произошел сегодня утром / sputnik.by
В Харькове двухлетний мальчик выпал с 9-го этажа многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Инцидент произошел утром 26 июня на улице Валентиновской.
"По предварительным данным, двухлетний мальчик играл возле открытого окна и выпал с 9-го этажа многоэтажки. Родители ребенка в то время находились дома", - сказано в сообщении.
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От полученных травм мальчик умер.
Отмечается, что раньше семья в поле зрения полиции не попадала. В семье также воспитываются трое детей.
Как сообщал УНИАН, в Одессе студентка выбросилась из окна 13 этажа, так как переживала из-за сессии.
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