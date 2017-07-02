СБУ задержала злоумышленника, который "заминировал" станции Киевского метрополитена

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали злоумышленника, который сегодня «заминировал» четыре станции Киевского метрополитена.

Как сообщает пресс-центр СБУ, после обеда на телефон спецлинии «102» поступило сообщение о минировании станций метро «Оболонь» и «Минская». Через час то же лицо сообщило о минировании еще двух других станций метрополитена - «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого».

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Сотрудники Киевского управления СБУ оперативно установили место нахождения злоумышленника и задержали его в одном из сел Киевской области.

При этом «телефонный террорист» сообщил, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России.

Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Согласно этой статье, ложное сообщение о минировании любых объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет. За повторный такой звонок злоумышленник может быть осужден от четырех до восьми лет лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве из-за сообщения о минировании некоторое время не работали станции метрополитена «Театральная», «Минская», «Оболонь», «Майдан Незалежности» и «Площадь Льва Толстого». По результатам проверок взрывчатка на станциях не обнаружена.