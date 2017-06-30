Смерть в Instagram: на Харьковщине девушки погибли в ДТП во время прямой трансляции (видео)

На Харьковщине в городе Изюм этой ночью две девушки разбились в ДТП во время прямой трансляции в Instagram. Об этом сообщает местное издание "Харьков.live".

Отмечается, что это произошло в ночь на 30 июня. По информации издания девушки погибли. В машине находились 24-летняя девушка и ее 16-летняя подруга.

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Сообщается, что авто девушек врезалось в столб. Девушка-водитель скончалась по дороге в больницу от тяжелых травм, а пассажирка погибла на месте.

Во время прямой трансляции в Іnstagram видно, как девушки вероятно употребляют алкоголь, который, возможно, и стал причиной аварии. Также был записан момент столкновения и разговоры свидетелей ДТП.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харькове в результате столкновения троллейбуса с легковушкой один человек погиб, пятеро - получили травмы. Авария произошла сегодня, 17 июня, в 6:55 на улице Ахсарова. Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался по маршруту №2.