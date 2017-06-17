В Харькове легковушка влетела в троллейбус, есть жертвы (фото)

В Харькове в результате столкновения троллейбуса с автомобилем один человек погиб, пятеро - получили травмы.

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Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента связей с общественностью и СМИ Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

Он сообщил, что авария произошла сегодня, 17 июня, в 6:55 на улице Ахсарова. Автомобиль Opel выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с троллейбусом, который двигался по маршруту №2.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб. Водителя и четверых пассажиров троллейбуса госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа.