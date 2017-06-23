В бывшем гастрономе на Крещатике снова произошло возгорание (фото)

Утром 23 июня в бывшем гастрономе на Крещатике, 40/1, который горел 20 июня, снова произошло возгорание. Об этом сообщила спикер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага, передает "Украинская правда. Киев".

"Это был не совсем пожар. Там тлела балка на 3-м этаже на площади 2 кв.м", - сказала Водолага.

Это заметили, вызвали спасателей, они оперативно приехали и пролили балку, и разобрали конструкцию, которая тлела. Водолага добавила, что такие очаги тления в старых домах с деревянными перекрытиями наблюдаются часто.

"После таких масштабных пожаров это может быть. Наши спасатели там два дня все проливали и разбирали. Но если балка была горячая, а подул ветерок, то оно могло начать снова тлеть", - пояснила Водолага.

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Отмечается, что владелец здания ООО "АБ реконструкции и развитие" пока еще не подсчитал убытки. "Пока сказать, какой ущерб, мы не можем. На это требуется время", - сказал представитель компании Виталий.

Он добавил, что сейчас общество ждет расследования правоохранителей относительно причин пожара. В дальнейшем ООО "АБ реконструкции и развитие" намерена восстановить здание, однако спрогнозировать, когда такие работы могут начаться, в компании не могут.

Как сообщал УНИАН, 20 июня в 16:55 возник пожар в здании бывшего гастронома на улице Крещатик, 40/1. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела крыша на площади 360 кв. м. Затем огонь по деревянным перекрытиям распространился со 2 этажа на 3 этаж и на чердак общей площадью 1000 кв. м. Пожар локализовали в 19:11 на общей площади 1000 кв. м, в 21:04 – ликвидировали.

Полиция расследует пожар в здании бывшего центрального гастронома Киева по статье "Умышленное уничтожение имущества".