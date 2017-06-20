На Киевщине подросток выстрелил в голову своему приятелю

В Белой Церкви парень ранил своего товарища в голову из травматического пистолета, пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии. У 16-летнего юноши диагностировали травматическое ранение левого глаза и мозговую кому.

Читайте такжеВ Одессе раскрыли жестокое убийство 17-летней девушки (видео)Как рассказали в пресс-службе областной полиции, сообщил об инциденте врач. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции.

Полиция установила, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет "Флобер". Хвастая оружием, младший парень выстрелил, и пуля попала товарищу в голову. После чего он сам вызвал скорую медицинскую помощь раненому.