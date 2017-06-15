В сети появилось видео последствий взрыва в жилом доме в Кривом Роге
15:14, 15 июня 2017Происшествия
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В огне пострадала пенсионерка 1945 года рождения.
После взрыва в квартире начался пожар, пострадал человек / dnipro.depo.ua
В Кривом Роге на кухне квартиры жилого дома произошел взрыв и пожар. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает Depo.Днепр.
В огне пострадала пенсионерка 1945 года рождения.
Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге прогремел взрыв в квартире на последнем этаже четырехэтажного дома. Сейчас спасатели эвакуировали часть жителей из здания и тушат пожар, на улице воняет газом.
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