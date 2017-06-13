В Днепре майор полиции "погорел" на взятке (видео)

В Днепре вчера, 12 июня, сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой и отделом внутренней безопасности Нацполиции при получении 5 тыс. долларов взятки задержали майора полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, злоумышленник занимает должность заместителя начальника следственного отделения полиции одного из районов города.

Согласно сообщению, майор полиции искусственно обвинил двух местных предпринимателей в изготовлении наркотических средств.

За 5 тыс. долларов США он гарантировал бизнесменам непривлечение их к уголовной ответственности.

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«Оперативники спецслужбы задержали полицейского на выезде из города во время получения всей суммы взятки», - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Ранее сотрудник НАБУ погорел на взятке в $150 тысяч, за которые обещал закрыть уголовное дело.